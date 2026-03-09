Il 22 e il 23 marzo in Italia si vota per il referendum confermativo della legge costituzionale su “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, la cosiddetta riforma della magistratura approvata dal parlamento e pubblicata nella gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2025.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 del 22 marzo e dalle 7 alle 15 del 23 marzo. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione. Questo è un facsimile della scheda.

La riforma, proposta dal governo, prevede la separazione delle carriere tra magistrati requirenti (cioè i pubblici ministeri) e giudicanti. Cambia anche la composizione del consiglio superiore della magistratura (Csm), che sarà diviso in due organi distinti. Inoltre istituisce un’alta corte disciplinare incaricata di valutare e sanzionare eventuali abusi o negligenze dei magistrati.

La legge, che modifica sette articoli della costituzione, è stata approvata in parlamento da una larga maggioranza, senza raggiungere però quella dei due terzi (i voti a favore sono stati 243 su quattrocento alla camera, e 112 su duecento al senato). In questi casi l’articolo 138 della costituzione prevede la possibilità di chiedere una consultazione popolare per confermare la decisione del parlamento di fare delle modifiche costituzionali. Il referendum confermativo per questa riforma è stato chiesto sia dalla maggioranza sia dall’opposizione.

Nel referendum confermativo non è previsto un quorum: per rendere valido il risultato non è necessario che la partecipazione al voto raggiunga una quota stabilita.

Gli elettori italiani residenti all’estero hanno già votato per corrispondenza entro il 24 gennaio 2026. Mentre non è stato autorizzato il voto per i fuori sede, cioè per coloro che vivono fuori dal comune di residenza, che quindi dovranno spostarsi se vogliono partecipare al referendum, ma potranno usufruire di agevolazioni per il viaggio. I fuori sede che entro il 19 marzo si registrano come rappresentanti di lista possono votare nel comune di domicilio.