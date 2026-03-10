In una piazzetta pedonale del quartiere Flaminio, a Roma, gli alberi fanno ombra a un sole caldo di fine febbraio. Giorgio Poi si aggiusta gli occhiali da sole graduati e si siede al tavolino di un bar. A pochi metri da noi c’è un leccio centenario con una targa: “Tutta Roma”. Lo chiamavano così i bambini della zona. All’inizio del novecento si arrampicavano sui rami perché dicevano che da lì si vedeva tutta la città.

Giorgio Poi – che sarà l’ospite dell’evento conclusivo al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia (dal 20 marzo il programma sarà online a questo link) – è tornato da pochi giorni dalla Francia, dove ha tenuto un concerto alla Cigale di Parigi di fronte a più di mille persone. Sul palco insieme a lui sono saliti anche i Phoenix, band francese con la quale ha collaborato in diverse occasioni e di cui ormai è diventato amico. “Il concerto era tutto esaurito da tempo, e quindi ci aspettavamo tanta gente. Ma trovarsela davanti fa tutt’altro effetto, perché la Cigale ha una struttura particolare, sembra di avere il pubblico addosso, li vedi in faccia uno per uno ”.

Non è la prima volta che il cantautore romano suona all’estero. Ha vissuto per tanto tempo fuori dall’Italia, ha fatto concerti a molti festival ancora prima di cominciare la sua carriera solista (inaugurata nel 2017 dall’album Fa niente) e nel 2018 ha perfino aperto le esibizioni dei Phoenix negli Stati Uniti.

Gli chiedo che effetto gli faccia suonare di fronte a un pubblico diverso dal solito. “Ovviamente è una cosa positiva”, risponde mentre beve una spremuta d’arancia. “Noi siamo cresciuti con l’idea che Paolo Conte era molto apprezzato a Parigi e si diceva sempre: ‘Lui ha fatto l’Olympia’, come se fosse una cosa straordinaria . In questi anni molti italiani ‘hanno fatto l’Olympia’, da Calcutta a Liberato. Ma la differenza è che ai tempi non c’erano molti italiani a Parigi, e quelli che andarono a vedere Conte erano per la maggior parte francesi. Oggi, invece, è pieno di nostri connazionali sparsi per le città europee. Nel mio caso, a Parigi gli spettatori erano metà italiani e metà francesi. Certo, portare una produzione completa all’estero non è semplicissimo: per i tecnici significa farsi una notte intera di guida e in generale i costi si alzano. Comunque mi piacerebbe tornare in Francia, anche fuori da Parigi. Stiamo provando a organizzarci in questo senso”.