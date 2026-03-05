Trump è furioso e minaccia d’interrompere tutti gli scambi commerciali tra Washington e Madrid, ma il 4 marzo ha incassato la risposta sferzante di Sánchez, che si è spinto fino a dove nessun altro leader europeo aveva osato finora. Il primo ministro spagnolo ha preso la parola per affermare un quadruplo “no”: no alla guerra, no alle violazioni del diritto internazionale, no all’idea che il mondo possa risolvere i problemi a colpi di bombe e no “alla ripetizione degli errori del passato”, una chiara allusione alle guerra in Iraq del 2003.

Esiste un modello spagnolo di opposizione a Donald Trump? Oppure il contesto spagnolo rende la posizione di Madrid impossibile da esportare? Comunque sia, il paese guidato dal socialista Pedro Sánchez è oggi lo stato europeo che contrasta in modo più diretto il presidente statunitense, accettando il rischio d’incorrere nella sua collera.

Esistono due motivi dietro questa posizione risoluta. La prima è legata alla guerra in Iraq, a cui la Spagna ha partecipato sotto la guida dei conservatori di José María Aznar prima che i socialisti, arrivati al potere l’anno successivo sulla scia del terrificante attentato terrorista di Madrid, ritirassero unilateralmente le truppe spagnole dall’Iraq, accodandosi al rifiuto di Francia e Germania.

All’epoca il governo socialista era guidato da José Zapatero e aveva come ministro degli esteri Miguel Ángel Moratinos. Oggi Zapatero e Moratinos sono molto vicini al capo del governo, che ha fatto riferimento alla marcia indietro spagnola del 2004. Siamo dunque di fronte a un gesto di coerenza storica.

La seconda spiegazione è più prosaica: il Partito socialista spagnolo (Psoe) vive una situazione difficile, indebolito alle urne e scosso da diversi scandali. In quest’ottica la sua opposizione alla guerra israelo-statunitense è utile per mobilitare la sinistra e contrapporsi all’estrema destra di Vox, molto trumpiana e in grande ascesa.