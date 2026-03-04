“No alla guerra!”, ha risposto il 4 marzo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Donald Trump, che l’aveva criticato per il rifiuto di autorizzare gli Stati Uniti a usare le basi militari in Andalusia per l’operazione militare contro l’Iran.

“Siamo contrari a questo disastro”, ha affermato Sánchez, sostenendo che questa posizione sia condivisa da “molti governi e da milioni di cittadini e cittadine che, in Europa, in Nordamerica e in Medio Oriente, non vogliono altre guerre e altro caos”.

“Non saremo complici, per paura di ritorsioni, di qualcosa che è dannoso per il mondo e contrario ai nostri valori e ai nostri interessi”, ha aggiunto.