Dal 2002 la Corte penale internazionale (Cpi) incarna la speranza di un mondo in cui anche i leader più potenti siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Nel marzo 2023 ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin. Un anno dopo è stato il turno del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del suo ministro della difesa, Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra e contro l’umanità commessi a Gaza. Sono decisioni storiche, ma che espongono la Cpi a ritorsioni senza precedenti. Oggi il tribunale è in gravi difficoltà, soprattutto a causa dei provvedimenti presi dall’amministrazione Trump contro i suoi giudici.

Il video di Arte.