Sedici anni è l’età di cui si discute nel fumetto di copertina. È quella giusta per votare? È troppo presto? In Francia se ne parla da anni, e in alcuni paesi europei si vota già a sedici anni.

Dodici anni invece è l’età di Alymmar quando arriva per prima all’allenamento di una squadra di calcio femminile a Dortmund, in Germania. Gioca in un torneo organizzato nel quartiere più multietnico della città. Prende le scarpe dal magazzino, entra in campo e comincia a correre. In quella squadra nessuna resta in panchina se ha voglia di giocare.

Quindici sono gli anni di Sky Remans, l’atleta più giovane ai giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Gira il mondo con il suo snowboard per partecipare alle gare e studia a distanza.

Diciotto anni infine è l’età in cui quasi ovunque si può votare. È anche l’età in cui molte ragazze e ragazzi si ritrovano improvvisamente “grandi”. Ma grandi come?

Nelle foto di Jussi Puikkonen, scattate in Finlandia, gli adolescenti stanno in macchina nei parcheggi, parlano e ascoltano musica. L’auto diventa una specie di stanza in movimento dove stringere amicizie. Questo numero non parla di un’età precisa. Qualunque sia la vostra, fatevi sentire.