Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 78 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.
Sedici anni è l’età di cui si discute nel fumetto di copertina. È quella giusta per votare? È troppo presto? In Francia se ne parla da anni, e in alcuni paesi europei si vota già a sedici anni.
Dodici anni invece è l’età di Alymmar quando arriva per prima all’allenamento di una squadra di calcio femminile a Dortmund, in Germania. Gioca in un torneo organizzato nel quartiere più multietnico della città. Prende le scarpe dal magazzino, entra in campo e comincia a correre. In quella squadra nessuna resta in panchina se ha voglia di giocare.
Quindici sono gli anni di Sky Remans, l’atleta più giovane ai giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Gira il mondo con il suo snowboard per partecipare alle gare e studia a distanza.
Diciotto anni infine è l’età in cui quasi ovunque si può votare. È anche l’età in cui molte ragazze e ragazzi si ritrovano improvvisamente “grandi”. Ma grandi come?
Nelle foto di Jussi Puikkonen, scattate in Finlandia, gli adolescenti stanno in macchina nei parcheggi, parlano e ascoltano musica. L’auto diventa una specie di stanza in movimento dove stringere amicizie. Questo numero non parla di un’età precisa. Qualunque sia la vostra, fatevi sentire.
Sommario
Un momento imbarazzante: stonata
di Cristina Portolano
In copertina: votare a sedici anni
Topo, Francia
Sport: passa la palla!
Dein Spiegel, Germania
Mongolia: case mobili
Cricket, Stati Uniti
Tecnologia: origami che resistono
Science News Explores, Stati Uniti
Gioco: diplomazia familiare
Philéas & Autobule, Belgio
Confronto: tecnologia del passato
The Week Junior, Regno Unito
Scienza: ogni ricordo è un viaggio
Frontiers for young minds, Svizzera
Poster: siamo forti
Di Rita Petruccicoli
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Fumetto: Carlotta superflash, n. 15
di Silvia Vecchini e Sualzo
Storie in partenza
di Susanna Mattiangeli
Portfolio: abitudini finlandesi
di Jussi Puikkonen
Una parola in giapponese: cavallo
di Junko Terao
Filosofia: chi può davvero parlare?
di Ilaria Rodella
Manga: Pikachu e Gon
di Mara Famularo
L’ultima
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it