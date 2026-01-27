In controtendenza rispetto a molti stati europei, il 27 gennaio il governo di sinistra spagnolo ha annunciato un piano per regolarizzare fino a 500mila immigrati, una misura che servirebbe anche a sostenere la crescita economica nel paese.

“Oggi è un giorno storico per il nostro paese. Stiamo rafforzando un modello migratorio basato sui diritti umani e sull’integrazione, compatibile con la crescita economica e la coesione sociale”, ha dichiarato Elma Saiz, ministra dell’inclusione, della sicurezza sociale e delle migrazioni.

Il piano, adottato durante il consiglio dei ministri, riguarderà “circa mezzo milione di persone” che si trovano già in Spagna e che “potranno lavorare in qualsiasi settore”, ha precisato.

Saranno regolarizzati gli immigrati arrivati in Spagna prima del 31 dicembre 2025 e presenti da almeno cinque mesi sul territorio spagnolo. “Le domande dovranno essere presentate dal 1 aprile al 30 giugno”, ha aggiunto Saiz.