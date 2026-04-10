Dopo sedici anni al potere, il primo ministro ungherese Viktor Orbán si candida per un quinto mandato nelle elezioni parlamentari del 12 aprile. Orbán ha fatto del suo paese una “democrazia illiberale” e anche lo stato dell’Unione europea più vicino alla Russia di Vladimir Putin. Il governo di Budapest ha anche solidi rapporti economici con la Cina e gode del sostegno dell’amministrazione Trump. Per questo il voto è seguito con grande attenzione in molte capitali europee, dove molti sperano nella vittoria dello sfidante Péter Magyar.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega come gli attacchi a Bruxelles e all’Ucraina siano diventati i temi centrali di una campagna elettorale molto polarizzata, caratterizzata da deepfake e scandali, nel paese considerato dall’ong Transparency international il più corrotto dell’Unione, a pari merito con la Bulgaria.