Il progetto autoritario di Viktor Orbán

E l’alta affluenza in Ungheria non è stata provocata, come in Russia, dalla pressione dei funzionari locali sui dipendenti pubblici. Esiste un’analogia: i partiti d’opposizione in entrambi i paesi non sono riusciti a formare un fronte unico, il che ha reso più facile la loro sconfitta.

Anche se ci sono state alcune richieste di riconteggiare i voti in Ungheria a causa di possibili irregolarità elettorali, nessuno ha ipotizzato la massiccia falsificazione denunciata dagli osservatori indipendenti durante le elezioni in Russia, che parlano di quasi dieci milioni di voti falsi per Putin, pari a quasi al 18 per cento del totale.

Le regole europee, naturalmente, ammettono qualche eccezione e l’Ungheria non è esattamente la Baviera. Gli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) hanno rilevato una “costante coincidenza tra i messaggi della campagna elettorale della coalizione al potere e la campagna anti immigrazione, anti Bruxelles, anti Onu e anti Soros del governo ungherese, evidente soprattutto nei cartelloni pubblicitari” e nell’“inattesa distribuzione di denaro pubblico” durante la campagna elettorale. Nessuna delle due cose è una pratica corrente nelle democrazie più solide. Allo stesso tempo gli osservatori hanno rilevato un “alto livello di opposizione”.

Il rispetto delle regole Quando ho chiesto a Gergely Gulyás, capogruppo parlamentare del partito al potere Fidesz, se la vittoria schiacciante del suo partito alle elezioni dell’8 aprile gli abbia ricordato la vittoria di Putin in Russia, il 18 marzo, ha risposto stizzito: “Mi ricordano molto di più le elezioni bavaresi” (in Baviera l’Unione cristiano sociale, che ha forti legami con Fidesz, è in testa ai sondaggi per le elezioni statali di ottobre con margini simili a quelli registrati dal partito di Orbán). “Ho letto articoli che paragonano Orbán e Trump a Putin ed Erdoğan, ma è una visione puramente giornalistica”, ha proseguito. “Siamo una normale democrazia pluralistica che rispetta le regole europee”.

Orbán e Putin sono ossessionati dalla sovranità, che i loro critici definirebbero potere personale senza limiti. Il loro obiettivo è impedire a qualsiasi forza esterna di minare la loro capacità di prendere decisioni per conto del proprio popolo, che si tratti di paesi occidentali più ricchi, grandi multinazionali oppure organizzazioni non governative. Orbán, tuttavia, ha perseguito lo scopo in maniera più raffinata di Putin. Questa raffinatezza non va scambiata per “morbidezza”, ma è semmai un maggiore senso del limite.

Alla fine credo che il modo in cui Orbán guida il suo paese abbia dei punti in comune con quello di Putin. Ma le differenze, almeno finora, superano le analogie, e riguardano aspetti cruciali che determinano se un paese sia una dittatura oppure una democrazia. È importante distinguere tra un governo che porta avanti legittimamente delle politiche illiberali e spesso dannose, e uno che è fondamentalmente illegittimo, repressivo e pericoloso per i suoi cittadini, indipendentemente dal fatto che questi se ne rendano conto o meno.

Data la reputazione del primo ministro ungherese Viktor Orbán, definito un dittatore e un autocrate (per quanto “morbido”), non ho potuto fare a meno di chiedermi – in quanto russo che vive a Budapest – se il suo governo somigli in parte a quello di Vladimir Putin. Ho quindi chiesto un parere ad alcune mie conoscenze più informate, sia sostenitori di Orbán sia persone della società civile prese di mira dal governo e dai mezzi d’informazione che lo sostengono.

“Se non fossero dei totali idioti, l’opposizione avrebbe potuto battere Orbán”, mi ha detto il manager di fondi d’investimento Viktor Zsiday. “Non c’erano certo dei ceceni pronti a uccidere i politici vicino al parlamento”. Si tratta naturalmente di un riferimento all’omicidio dell’ex viceprimo ministro russo Boris Nemtsov, ucciso nei pressi del Cremlino nel 2015.

La pressione sulle voci critiche è più morbida

Il 12 aprile il settimanale Figyelo ha pubblicato i nomi di più di duecento presunti “mercenari” al soldo dell’arcirivale del presidente ungherese, George Soros. Tra i nomi c’erano quelli di persone Comitato Helsinki per i diritti umani, con sede a Budapest, la sede locale di Transparency international e l’Università dell’Europa centrale, finanziata da Soros. Somigliava alla lista di “traditori” e “russofobi” che ha cominciato a crescere sui siti web di propaganda putiniana e nei social network dopo l’invasione della Crimea. Anche io sono apparso in alcune di quelle liste, e mi sono sentito minacciato.

“Dobbiamo affrontare una crescente pressione psicologica”, mi ha detto il capo del programma per i rifugiati del Comitato Helsinki, Gábor Gyulai.

Ma sia Gyulai sia József Péter Martin di Transparency international e István János Tóth del Corruption research center, mi hanno detto di non sentirsi in pericolo. Le organizzazioni sono tutte in qualche modo beneficiarie dei fondi di Soros, il che equivale a ricevere denaro da Fetullah Gülen nella Turchia di Recep Tayyip Erdoğan o dal governo degli Stati Uniti nella Russia di Putin. In questi paesi un simile legame provocherebbe grossi fastidi con la polizia e con banditi filogovernativi, con una concretissima possibilità di finire in prigione. Non in Ungheria, dove le persone vengono messe in croce sui mezzi d’informazione, ma dove non esiste un reale pericolo di violenza contro di loro o i loro familiari.

“La principale differenza con la Russia è che in Ungheria esiste un livello molto più alto di libertà personale”, mi ha spiegato Martin.

I mezzi d’informazione si risvegliano

Figyelo, un tempo una rispettata rivista economica, è una delle tante testate acquistate da fedelissimi di Orbán da quando questi è salito al potere nel 2010. Dal 2016 è di proprietà della storica ufficiale del governo, Mária Schmidt. Negli ultimi anni la maggior parte dei giornali regionali del paese è passata nelle mani di proprietari vicini a Fidesz. Come in Russia, queste testate “tenute d’occhio” da sostenitori del governo, fanno parte di una sfacciata macchina della propaganda che prova un disprezzo analogo a quello del Cremlino per la verità.