I data center ospitano i server che garantiscono il funzionamento dei servizi digitali. Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale il numero e le dimensioni di queste infrastrutture stanno crescendo: sul territorio dell’Unione europea ce ne sono già 2.269 e in molti paesi si moltiplicano le proteste contro la costruzione di nuovi centri. La loro espansione suscita preoccupazione perché richiede grandi quantità di suolo, energia e risorse idriche.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega in concreto quale impatto può avere un’infrastruttura di questo tipo sui consumi elettrici e idrici di una città, senza contare gli effetti sulla temperatura e sulla quantità di rifiuti prodotti. È però difficile immaginare di farne completamente a meno. Il problema resta come regolarli. L’Unione si chiede come farlo, con qualche contraddizione.