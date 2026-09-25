Ho esitato a mandarti questa email, ma ho bisogno di un consiglio. Il fatto è che c’è una donna che conosco da quasi tutta la vita. Siamo molto legati e la nostra è l’amicizia più trasparente che mi venga in mente. Abbiamo condiviso tutto. Oggi mi rendo conto di provare per lei sentimenti teneri, che però non si sono mai tradotti in niente di pratico. Io ho 35 anni, lei 36. L’inghippo è che adesso è sposata e ha tre figli. Ultimamente la nostra corrispondenza si è fatta un po’ allusiva. Ho la sensazione che il suo non sia un matrimonio felice e sto aspettando che le cose facciano il loro corso. Voglio darle il mio appoggio da amico, ma sono anche interessato a lei in un modo che sono quasi certo lei ricambierebbe nelle giuste circostanze, magari tra qualche anno. Qual è la cosa migliore da fare in questi casi?

– Personal Advice Is Needed

Il fatto che questa donna sembri infelice nel suo matrimonio non dimostra né che lo sia effettivamente (le persone sposate amano lamentarsi) né che lo sia abbastanza da fare qualcosa al riguardo (la soddisfazione all’interno del rapporto non è l’unica variabile in gioco).

Essere adulte, sposate e con tre figli a cui badare è una fase della vita incredibilmente stressante, specie in un paese che sembra decisissimo a rendere il ruolo di genitore il più difficile possibile. E dal momento che quasi sempre si addossano una quota spropositata di lavori domestici e cura dei figli, le donne eterosessuali sposate hanno molto di cui lamentarsi. (Speriamo che il marito di questa donna stia facendo la sua parte).

Perciò anche se questa donna, come molte mamme della sua età, potrebbe fantasticare su scenari alternativi (in cui è sposata con qualcuno che la aiuta di più e la mette incinta meno spesso), non ne consegue che lascerebbe suo marito per stare con te o con chiunque altro.

Allargando l’inquadratura: se le tue conversazioni con questa donna fossero effettivamente allusive (dire “un po’ allusive” mi suona come un ragionamento fatto con l’uccello), se sapessi per certo che è infelice (perché te lo ha detto chiaramente), potrei raccomandarti di dirle cosa provi. Ma finché le cose non precipitano – cioè a meno che lei non cominci a dire cose del tipo “ti voglio scopare” e “voglio scappare dal mio matrimonio” – ci sono buone possibilità che tu stia interpretando i discorsi con questa donna in un modo che probabilmente non corrisponde alla realtà.

Se le cose diventassero inequivocabili, Pain, forse allora potresti azzardarti a dirle qualcosa. Se lei vuole scappare dal suo matrimonio, sapere cosa provi potrebbe spingerla a farlo prima. Ma finché le cose non diventano inequivocabili, cioè a meno che non sia lei a dirti quello che vuoi sentire, e tu non sia sicuro che non sia solo il tuo uccello a dirti quello che vuoi sentire, la cosa migliore da fare è starsene zitti.

P.s. Gli amici che ti appoggiano non hanno secondi fini.