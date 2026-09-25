Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.
Ho esitato a mandarti questa email, ma ho bisogno di un consiglio. Il fatto è che c’è una donna che conosco da quasi tutta la vita. Siamo molto legati e la nostra è l’amicizia più trasparente che mi venga in mente. Abbiamo condiviso tutto. Oggi mi rendo conto di provare per lei sentimenti teneri, che però non si sono mai tradotti in niente di pratico. Io ho 35 anni, lei 36. L’inghippo è che adesso è sposata e ha tre figli. Ultimamente la nostra corrispondenza si è fatta un po’ allusiva. Ho la sensazione che il suo non sia un matrimonio felice e sto aspettando che le cose facciano il loro corso. Voglio darle il mio appoggio da amico, ma sono anche interessato a lei in un modo che sono quasi certo lei ricambierebbe nelle giuste circostanze, magari tra qualche anno. Qual è la cosa migliore da fare in questi casi?
– Personal Advice Is Needed
Il fatto che questa donna sembri infelice nel suo matrimonio non dimostra né che lo sia effettivamente (le persone sposate amano lamentarsi) né che lo sia abbastanza da fare qualcosa al riguardo (la soddisfazione all’interno del rapporto non è l’unica variabile in gioco).
Essere adulte, sposate e con tre figli a cui badare è una fase della vita incredibilmente stressante, specie in un paese che sembra decisissimo a rendere il ruolo di genitore il più difficile possibile. E dal momento che quasi sempre si addossano una quota spropositata di lavori domestici e cura dei figli, le donne eterosessuali sposate hanno molto di cui lamentarsi. (Speriamo che il marito di questa donna stia facendo la sua parte).
Perciò anche se questa donna, come molte mamme della sua età, potrebbe fantasticare su scenari alternativi (in cui è sposata con qualcuno che la aiuta di più e la mette incinta meno spesso), non ne consegue che lascerebbe suo marito per stare con te o con chiunque altro.
Allargando l’inquadratura: se le tue conversazioni con questa donna fossero effettivamente allusive (dire “un po’ allusive” mi suona come un ragionamento fatto con l’uccello), se sapessi per certo che è infelice (perché te lo ha detto chiaramente), potrei raccomandarti di dirle cosa provi. Ma finché le cose non precipitano – cioè a meno che lei non cominci a dire cose del tipo “ti voglio scopare” e “voglio scappare dal mio matrimonio” – ci sono buone possibilità che tu stia interpretando i discorsi con questa donna in un modo che probabilmente non corrisponde alla realtà.
Se le cose diventassero inequivocabili, Pain, forse allora potresti azzardarti a dirle qualcosa. Se lei vuole scappare dal suo matrimonio, sapere cosa provi potrebbe spingerla a farlo prima. Ma finché le cose non diventano inequivocabili, cioè a meno che non sia lei a dirti quello che vuoi sentire, e tu non sia sicuro che non sia solo il tuo uccello a dirti quello che vuoi sentire, la cosa migliore da fare è starsene zitti.
P.s. Gli amici che ti appoggiano non hanno secondi fini.
Sono un uomo bisessuale sposato. L’ho detto a mia moglie prima di andare a letto con un uomo per la prima volta, cosa che ho fatto con il suo permesso. Durante quella prima esperienza ho finito per contrarre un’infezione. Ho una domanda sulla doxiciclina e una di approfondimento sul galateo in palestra. (Non posso proprio farla al mio medico perché vivo in Texas). Quanto tempo dopo un rapporto sessuale dovrei prendere la doxiciclina? Penso che la mia disavventura sia dovuta a un fraintendimento delle istruzioni. Il che mi porta alla domanda sulla palestra: mi ci sono iscritto più che altro per stare in compagnia. Non sono soddisfatto del mio corpo, ma a quanto pare non mi è stato d’intralcio. Ho ricevuto più volte delle avances e adoro sentirmi desiderato da altri uomini in questo modo! Ho sentito storie su esperienze sessuali nelle docce delle palestre, ma non so se questo genere di cose sia ufficialmente consentito. È accettabile fare sesso nelle docce o nella sauna?
– Thirsty In The Shower
Le istruzioni per la doxiciclina non sono poi così complicate, Tits, e si trovano facilmente su internet. Ma sono qui per aiutarti: dopo aver fatto sesso con un altro uomo dovresti assumere una dose da 200 milligrammi di doxiciclina il prima possibile – idealmente entro 24 ore, comunque non oltre le 72 – ma non devi assumerne più di 200 milligrammi in 24 ore. (Perciò se fai sesso con un tizio al mattino e prendi la doxiciclina subito dopo, Tits, non prenderne un’altra dose se fai sesso con un altro tizio nel pomeriggio).
Assumere la doxiciclina riduce notevolmente il rischio di contrarre (e trasmettere) la sifilide e la clamidia, riduce anche il rischio di contrarre e trasmettere la gonorrea. Dovresti assumere anche la prep, che ti proteggerà dall’hiv. E se non riesci a parlare di queste cose con il tuo medico, Tits, hai bisogno di un medico diverso o migliore.
Una palestra non è un locale per incontri sessuali, Tits, quindi – ufficialmente – non va bene fare le zozzerie con altri maschi in palestra. Ma le storie che hai sentito non sono leggende metropolitane: a differenza degli uomini che si infilano gerbilli nel sedere (una storia ormai superata ma riesumata di recente), è risaputo che uomini gay e bisessuali dichiarati facciano le zozzerie nelle palestre dei quartieri gay. Quelli ancora repressi, invece, ci provano nelle palestre vicino alle megachiese.
Per molti uomini, il fatto che non sia permesso fa parte del brivido. Ma bisogna essere discreti, vigili e veloci: non fare cose di quel genere davanti a tizi che non hanno manifestato un chiaro interesse nel farle o nel guardare altri farle (questa è la discrezione), tenere d’occhio la porta della sauna e smettere se entra qualcun altro (questa è la vigilanza) e non tirarla per le lunghe (questa è la velocità).
A chi si comporta in modo indiscreto, sbadato e irrispettoso mentre fa le zozzerie in palestra è stracciato l’abbonamento.
P.s. Se davvero volessi disdire il tuo abbonamento alla palestra – cosa che molte palestre rendono quasi impossibile – farti “beccare” mentre ci fai le zozzerie potrebbe essere il metodo migliore.
P.p.s. Per imparare la differenza tra uno sguardo amichevole accompagnato da un sorriso e un cenno del capo in palestra e uno sguardo del tipo “vieni con me in sauna”, procurati una copia di (Analogue) Cruising di Leo Herrera.
Sono una donna di 24 anni sposata con un uomo di 27. Stiamo insieme da circa sei anni e la nostra vita sessuale è sempre stata un po’ sottotono. Lui quando ci siamo conosciuti era vergine, mentre io ho combattuto per qualche anno con una scarsa libido a causa di un problema ormonale che poi è stato risolto. Lui era l’opposto: voleva fare sesso quasi tutti i giorni. Negli ultimi due anni il sesso è diventato sempre più unilaterale. Ci sono meno preliminari, meno attenzioni nei miei confronti e lui si concentra solo su ciò che lo aiuta a raggiungere l’orgasmo. Ho proposto di rendere le cose più piccanti, ho parlato di ciò che mi piaceva e anche chiesto apertamente di più. Lui ha risposto: “Certo, sì, come no”. Ma poi non cambiava nulla. Quando gli ho detto che ero frustrata, mi ha risposto che si vergogna quando facciamo le cose a modo mio. (Mi piacciono un po’ di legature e soffocamenti soft). Ma il suo vergognarsi ormai è arrivato al punto che si sente a disagio con qualsiasi tipo di preliminare. Dice che si vede con il suo “terzo occhio” ed è disgustato quando prova a fare le mie cose. Perciò, pur facendo sesso abbastanza di frequente, è tutto unilaterale e ruota solo intorno a lui. Ha problemi di immagine e autostima, e voglio essere il più delicata possibile nel parlargli del mio bisogno di qualcosa in più. Ho paura di dargli l’impressione che lui non sia abbastanza. Lo amo, ma questa settimana sono andata a letto piangendo ogni sera perché mi sento usata.
– A Frustrated Woman
Quindi, quando si tratta delle tue esigenze – compresi i preliminari di base – tuo marito ha un terzo occhio simile a una telecamera di sorveglianza: è sempre acceso, vede tutto e questa sorveglianza, benché autoinflitta, lo fa vergognare e inibire troppo per assicurarsi che il sesso sia piacevole anche per te.
Però la magica telecamera di sorveglianza che ha in testa si spegne nell’istante stesso in cui comincia a fare quello che vuole lui. Fare un piccolo sforzo per assicurarsi che la moglie sia eccitata prima di infilarle dentro il cazzo? Il terzo occhio dice di no. Invece infilare il cazzo dentro di te e usarti come un manicotto per la masturbazione – un comportamento che ferisce te, disgusta me e dovrebbe far vergognare lui – quello no, non offende il suo terzo occhio.
Gli hai già detto più volte di cosa hai bisogno, Afw, e non è cambiato nulla. A meno che tu non sia disposta a ingoiare questa roba per il resto della tua vita – cioè a rimanere ostaggio dei problemi di autostima di tuo marito, che a tratti lo paralizzano – devi lasciarlo.
Hai 24 anni e non parli di figli. Meglio startene da sola con un vibratore e qualche porno a tema bondage decente, piuttosto che incastrata con un tizio che ti tratta come una bambola gonfiabile.
P.s. Il soffocamento durante il sesso – anche se soft – èpericoloso. Chiedi al tuo prossimo fidanzato di tenerti giù mettendoti le mani sullo sterno e sulle clavicole, non intorno al collo.
P.p.s. Anche se non ti senti pronta a lasciarlo, Afw, devi smetterla di anteporre i suoi sentimenti ai tuoi. Digli che sei infelice e che ne va del vostro matrimonio. Se questo lo spinge a fare qualcosa al riguardo e vedi dei cambiamenti duraturi, puoi restare. Se non succede e non li vedi, te ne devi andare.
Non so se conosciChris Gallant. È il candidato democratico in corsa per rappresentare il primo distretto di New York alla camera dei rappresentanti. Attualmente questo distretto – che copre la parte orientale di Long Island e Fire Island – è rappresentato da Nick LaLota, la peggior specie di repubblicano trumpiano leccapiedi. Chris è finito sui giornali questa settimana perché, quando aveva poco più di vent’anni, ha posato come modello per Mr. S. Leather, e qualcuno ha trovato le foto e le ha inviate al New York Post. Mi sembra una notizia che potrebbe interessare i tuoi lettori e ascoltatori.
– Gay Old Photos
Non sapevo che un veterano militare gay, controllore del traffico aereo, leader sindacale e vigile del fuoco volontario – Chris Gallant – si fosse candidato al congresso fino a quando il New York Post non ha pubblicato delle sue foto con indosso un harness che gli stava uno schianto. Gallant ha subito diffuso uncomunicato impeccabile in cui si proclamava fiero di sé, aggiungendo che non si sarebbe lasciatosvergognare e umiliare al punto da rinunciare alla candidatura. Dopodiché ha lanciato una campagna di raccolta fondi. Il comitato democratico della contea di Suffolk, gliene va dato atto, lo ha sostenuto: l’unica cosa che quelle vecchie foto dimostrano, ha affermato l’organizzazione inun post su Instagram, è che i repubblicani hanno paura e che “Chris Gallant ha gli addominali scolpiti”. (Com’è giustissimo che li abbia chi rappresenta metà di Fire Island).
Il fatto che Gallant possa essere kinky – la maggior parte dei modelli che lavorano con Mr. S. Leather sono in realtà appassionati di kink – depone a favore del suo invio a Washington. Chi pratica il bdsm conosce l’importanza del consenso, quindi è un’ottima idea mandare Gallant in un posto brulicante di uomini che non la capiscono.
Inoltre, dato che chiunque abbia meno di quarant’anni (Gallant ne ha 37) ha in giro da qualche parte delle foto spinte, escludere persone come Gallant dalla possibilità di ricoprire cariche pubbliche non farà che aggravare il nostro già terribile problema di gerontocrazia. Gallant al congresso!
(Traduzione di Francesco Graziosi)
(Traduzione di Francesco Graziosi)
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