A maggio i militanti filopalestinesi della Global sumud flotilla sono stati umiliati dall’esercito israeliano di fronte alle telecamere. Il video dei maltrattamenti, pubblicato su X dal suprematista e razzista Itamar Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale, è solo un esempio della strategia di comunicazione aggressiva dell’estrema destra israeliana. Il caso ha suscitato un’ondata di indignazione internazionale, ma in patria è un metodo che trova consensi anche in vista delle elezioni del 27 ottobre.
Dietro le immagini è una serie della tv franco-tedesca Arte che ricostruisce la storia di una foto, di un video o di un’immagine, dalla sua creazione al suo impatto sul nostro modo di vedere il mondo. Proponendoci un’interpretazione che spinge ad andare oltre il primo sguardo.
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