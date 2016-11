Cercatori di oro bianco in Siberia

In Siberia c’è una nuova categoria di cercatori di avorio, i tuskers. Uomini che passano settimane a sfidare temperature estreme, scavando nel terreno ghiacciato e cercando di evadere i controlli della polizia.

Una delle regioni che oggi sono considerate delle vere e proprie miniere di “oro bianco” è quella della Jacuzia, dove abitavano i mammut prima dell’ultima glaciazione, finita almeno diecimila anni fa. La Jacuzia è grande otto volte la Germania ed è ricoperta interamente dal ghiaccio. Il riscaldamento globale lo sta progressivamente sciogliendo, facendo riaffiorare gli scheletri di mammiferi estinti che si sono perfettamente conservati.

A causa della grande richiesta di acquisto, soprattutto da parte della Cina e di altri paesi asiatici, i cercatori di avorio russi sono in costante aumento. Il mercato dell’avorio illegale sta arricchendo molte persone che vivono in regioni dove il salario medio è di soli 300 euro al mese. Considerando che la zanna di un mammut può valere fino a trentamila euro, i cacciatori di avorio possono guadagnare anche 90mila euro in otto giorni di lavoro.

Amos Chapple, fotografo di Radio free Europe/Radio liberty, è riuscito a ottenere l’accesso straordinario a uno dei numerosi siti nella regione della Jacuzia e ha trascorso tre settimane insieme ai tuskers.