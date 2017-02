Le stelle degli Oscar

Il 26 febbraio a Los Angeles si è tenuta l’89ª cerimonia di premiazione degli Oscar, presentata da Jimmy Kimmel. Moonlight di Barry Jenkins ha vinto il premio per il miglior film, ma al momento della consegna della statuetta è stato annunciato per errore che il vincitore era il musical La la land.

Nella busta consegnata agli attori Warren Beatty e Faye Dunaway, che dovevano annunciare il vincitore, c’era scritto “Emma Stone, La la land”. Il cast del film di Damien Chazelle ha capito l’errore solo dopo essere salito sul palco per il discorso di ringraziamento. La la land ha vinto comunque sei premi ha vinto in tutto sei premi, compresi quelli per la miglior regia e quello per la miglior attrice protagonista a Emma Stone.

Moonlight ha conquistato anche l’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e per il miglior attore non protagonista (Mahershala Ali). Il premio per il miglior attore protagonista è andato a Casey Affleck per Manchester by the Sea, quello per il miglior film straniero al Cliente di Asghar Farhadi.