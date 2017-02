La notte del 26 febbraio al Dolby theatre di Los Angeles sono stati assegnati i premi Oscar 2017. Moonlight, diretto da regista Barry Jenkins , ha vinto il premio per il miglior film, ma al momento della consegna della statuetta è stato annunciato per errore che il vincitore era La la land.

Il cast di La la land era già salito sul palco per il discorso di ringraziamento, ma i produttori del film si sono fermati quando hanno capito l’errore. Nella busta consegnata agli attori Warren Beatty e Faye Dunaway, che dovevano annunciare l’Oscar, c’era scritto “Emma Stone, La la land”. Il musical di Damien Chazelle , premiato come miglior regista, ha vinto in tutto sei premi ed Emma Stone è stata eletta miglior attrice protagonista.

Moonlight ha ricevuto anche la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale e per la miglior attrice non protagonista (Mahershala Ali). Casey Affleck ha vinto il premio come miglior attore protagonista per Manchester by the Sea, mentre il miglior film straniero è andato all’iraniano Asghar Farhadi per Il cliente.

- Miglior film

Moonlight

Arrival

Barriere

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or high water

Il diritto di contare

La la land

Lion

Manchester by the sea

- Miglior regia

Denis Villeneuve, Arrival

Damien Chazelle, La la land

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the sea

Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge

- Miglior attore protagonista

Casey Affleck, Manchester by the sea

Andrew Garfield, La battaglia di Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La la land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Barriere

- Miglior attrice protagonista

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La la land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

- Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or high water

Lucas Hedges, Manchester by the sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Animali notturni

- Miglior attrice non protagonista

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Il diritto di contare

Michelle Williams, Manchester by the sea

Viola Davis, Barriere

- Miglior sceneggiatura originale

Hell or high water

La la land

The lobster

Manchester by the sea, Kenneth Lonergan

20th Century women

- Miglior sceneggiatura non originale

Arrival

Barriere

Il diritto di contare

Lion

Moonlight, Tarell Alvin

- Miglior film in lingua straniera

Land of mine. Sotto la sabbia, Danimarca

A man called Ove, Svezia

Il cliente, Iran

Tanna, Australia

Vi presento Tony Erdmann, Germania

- Miglior film d’animazione

La mia vita da zucchina

Zootopia

Kubo e la spada magica

Oceania

La tartaruga rossa

- Miglior montaggio

Arrival

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or high water

La la land

Moonlight

- Miglior fotografia

Bradford Young, Arrival

Linus Sandgren, La la land

Greig Fraser, Lion

James Laxton, Moonlight

Rodrigo Prieto, Silence

- Miglior montaggio sonoro

Arrival, Sylvain Bellemare

Deep Water Horizon, Wylie Stateman e Renee Tondelli

Hacksaw Ridge, Robert Mackenzie e Andy Wright

La la land, Ai-Ling Lee e Mildred Iatrou Morgan

Sully, Alan Robert Murray e Bub Asman

- Migliori effetti speciali

Il libro della giungla

Rogue One. A Star wars story

Deepwater. Inferno sull’oceano

Doctor Strange

Kubo e la spada magica

- Miglior colonna sonora originale

Jackie

La la land, Justin Hurwitz

Lion

Moonlight

Passengers

- Miglior canzone

Audition, La la land

Can’t stop the feeling, Trolls

City of stars, La la land

The empty chair, Jim. The James Foley story

How far I’ll go, Oceania

- Miglior documentario

Fuocoammare

I am not your negro

Life animated

OJ. Made in America

13th

- Miglior cortometraggio di animazione

Blind Vaysha

Borrowed time

Pear cider and cigarettes

Pearl

Piper

- Miglior cortometraggio documentario

Extremist

4.1 miles

Joe’s violin

Watani my homeland

The white helmets

- Miglior cortometraggio

Ennemis interieurs

La femme et le Tgv

Silent nights

Sing

Timecode

- Miglior trucco e acconciatura

Suicide squad, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson

A man called ove, Eva von Bahr and Love Larson

Star Trek beyond, Joel Harlow e Richard Alonzo