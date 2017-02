Moonlight racconta gli afroamericani con lirismo e originalità

Ambientato tra Miami e Atlanta, il film ha la fotografia di James Laxton, le musiche di Nicholas Britell e il montaggio di Joi McMillon e Nat Sanders. Moonlight ha vinto il Globe come miglior film drammatico. È candidato a otto premi Oscar (film, regia, musica, fotografia, montaggio, sceneggiatura non originale, attore non protagonista per Mahershala Ali e attrice non protagonista per Naomie Harris).

Com’è. Moonlight è ambientato in contesti che siamo abituati a vedere in una forma scarna e realistica, dove il degrado sociale è protagonista. Eppure dalle prime inquadrature è evidente che il film non sarà un classico racconto di strada: invece di concentrarsi sull’ambiente, Jenkins racconta prima di tutto Chiron e la sua famiglia allargata. E per scollare il protagonista dal contesto che lo discrimina e fa di tutto per omologarlo o eliminarlo ci sono regia, musica e fotografia.

La forma del film è lirica dall’inizio alla fine: perfino i momenti più violenti sono girati come delle coreografie. Non si tratta insomma di una storia che si alimenta della durezza della verità, ma della verosimiglianza di una vicenda quasi epica, fatta di passaggi simbolici più che di fatti.

In realtà c’è un nocciolo di verità autobiografica nel film, perché la sceneggiatura iniziale da cui è stata tratta quella definitiva risale a un decennio fa, quando Tarell Alvin McCraney, appena finita l’università, scrisse una pièce sulla propria vita di ragazzino gay perseguitato dai coetanei tra le case popolari di Miami. Jenkins ha fatto di questa bozza una parabola esistenziale sull’amore, il cui protagonista risulta un eroe taciturno e dolente.