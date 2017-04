Il primo weekend del Coachella 2017

Il Coachella Valley music and arts festival, noto semplicemente come Coachella, è uno dei più importanti eventi musicali degli Stati Uniti e si svolge dal 1999 in California. Come ogni anno, anche in questa diciassettesima edizione (non si è svolto nel 2000) si svolge in due weekend, su vari palchi in cui si riuniscono almeno centomila persone al giorno.

Nel primo weekend, dal 14 al 16 aprile, si sono esibiti, tra gli altri, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Lorde, i Radiohead e Bon Iver. I prossimi tre giorni di concerti saranno dal 21 al 23 aprile.

Le foto sono state scattate a Indio, in California, dal 14 al 16 aprile 2017.