Il senato ha negato l’autorizzazione per l’uso delle intercettazioni di Silvio Berlusconi. La giunta per le immunità parlamentari aveva chiesto il via libera all’aula per utilizzare le intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta Ruby ter sulle presunte feste “a luci rosse” nella residenza di Arcore dell’ex premier italiano. Le telefonate intercettate erano quelle con le cosiddette “olgettine”, le ragazze che avrebbero partecipato alle feste.