Il consiglio di stato ha dato il via libera al decreto sulle unioni civili in Italia. Il decreto permetterà di celebrare le prime unioni civili entro ferragosto, ma si è ancora in attesa dei decreti attuativi. Il testo passa alla corte dei conti per la valutazione delle eventuali spese. Esclusa l’obiezione di coscienza da parte del sindaco, che sarà perseguibile dalla legge.