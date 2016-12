Il dibattito sulle unioni civili in Italia

Alcune organizzazioni cattoliche hanno convocato una manifestazione al Circo Massimo a Roma a partire dalle 14 per contestare il disegno di legge Cirinnà, che prevede l’introduzione in Italia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e il riconoscimento delle convivenze delle coppie sia omosessuali, sia eterosessuali. Il Family day non ha avuto l’appoggio di tutto il mondo cattolico, Azione cattolica, Agesci e altre associazioni si sono espressi a favore della proposta di legge in discussione in senato.