Tutti i film in concorso alla 73ª Mostra del cinema di Venezia

Il 28 luglio il presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta e il direttore del festival Alberto Barbera hanno presentato a Roma il programma della 73ª Mostra del cinema di Venezia, che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre al lido. I venti film in concorso includono un thriller di Tom Ford Nocturnal animals con Jake Gyllenhaal e Amy Adams, un biopic Jackie di Pablo Larraín, e il film di fantascienza Arrival di Denis Villeneuve. Tra i film in concorso anche il documentario di Terrence Malick Voyage of Time e i nuovi film di François Ozon, Wim Wenders, Emir Kusturica e Andrei Konchalovsky.