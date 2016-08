Il video del bambino salvato dalle macerie ad Aleppo

Il video di un bambino, seduto sul retro di un’ambulanza dopo essere stato recuperato dalle macerie ad Aleppo, ha suscitato molte discussioni sulla violenza della guerra siriana. Il bambino si chiama Omran Daqneesh, ha cinque anni ed è stato ferito in un raid aereo condotto dagli alleati di Bashar al Assad a Qaterji, un quartiere di Aleppo, controllato dai ribelli.

Omran Daqneesh è stato soccorso insieme ai suoi tre fratelli e ai suoi genitori, che hanno riportato delle ferite. La loro abitazione è stata completamente distrutta dal raid. Il video è stato girato dall’Aleppo media center, un gruppo di attivisti vicini ai ribelli. Il video è stato verificato da diversi mezzi d’informazione internazionali come il Guardian.

La battaglia per il controllo di Aleppo si è intensificata nelle ultime settimane, dopo che i ribelli hanno lanciato una controffensiva per riprendere il controllo della parte orientale della città, sotto assedio da mesi. Le Nazioni Unite hanno lanciato l’appello a una tregua dei bombardamenti per permettere alle organizzazioni umanitarie di distribuire gli aiuti. L’Onu ha chiesto un cessate il fuoco di 48 ore.