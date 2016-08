In Italia entrano in vigore le limitazioni all’uso del glifosato. L’erbicida più potente al mondo, brevettato dalla Monsanto nel 1974 e sospettato di essere cancerogeno, non si potrà più usare in alcune aree frequentate da bambini e anziani, e nella fase del raccolto. Il 22 agosto entra in vigore il decreto del ministero della salute che vieta il commercio dei prodotti fitosanitari che contengono questo erbicida.