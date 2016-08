Una bomba causa un incendio all’Istituto nazionale di criminologia del Belgio. L’esplosione non ha provocato morti, ma ha scatenato un incendio nell’edificio, che si trova in un sobborgo della periferia nord di Bruxelles. Poco prima dello scoppio, verso le tre di notte, un’auto aveva sfondato tre recinzioni per entrare nel sito. In Belgio il livello di allerta antiterrorismo resta alto dallo scorso marzo, quando 32 persone sono morte in diversi attacchi a Bruxelles.