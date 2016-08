Donald Trump è atteso a Città del Messico per un confronto con il presidente Enrique Peña Nieto. Il capo dello stato messicano ha invitato i due candidati alla Casa Bianca per un incontro. La sera del 30 agosto il repubblicano Donald Trump ha accettato l’invito per il 31 agosto. Peña Nieto ha detto che vuole “proteggere i messicani ovunque si trovino”. Durante la campagna elettorale Trump ha accusato più volte i messicani di rubare il lavoro agli statunitensi e di portare la criminalità nel paese, e ha promesso di costruire un muro al confine tra i due stati.