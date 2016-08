Franz Beckenbauer indagato per corruzione. Lo Spiegel riporta che l’ex calciatore tedesco è indagato dalla procura svizzera in un’inchiesta sull’assegnazione dei Mondiali del 2006, legata a un’analoga inchiesta della Fifa. Dopo aver diretto il comitato organizzativo di quella edizione dei Mondiali, Beckenbauer è entrato a far parte del comitato esecutivo della Uefa e della Fifa.