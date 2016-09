Il governo delle Filippine accusa un gruppo islamista per l’attentato a Davao. I militanti di Abu Sayyaf, gruppo fondamentalista attivo nel paese, avrebbero realizzato l’attacco del 2 settembre nella città del presidente Rodrigo Duterte. Una bomba è scoppiata in un mercato attorno alle 23 (le 17, in Italia), uccidendo 14 persone e ferendone 60. Duterte, che era in città, ha sospeso lo stato di diritto durante le indagini.