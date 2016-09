Arrestato un giornalista vicino all’opposizione in Venezuela. Braulio Jatar, direttore del sito Reporte confidencial, è stato fermato da agenti dei servizi segreti mentre andava in radio per il suo programma, a Villa Rosa, sull’isola di Margarita. Intanto, le autorità hanno rilasciato le trenta persone arrestate il 3 settembre durante una protesta organizzata in occasione dell’arrivo del presidente Nicolás Maduro sull’isola.