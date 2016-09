Madre Teresa di Calcutta è santa. Circa 120mila persone, secondo la questura di Roma, hanno riempito piazza San Pietro per assistere alla messa per la canonizzazione di Madre Teresa, fondatrice dell’ordine delle Missionarie della carità e premio Nobel per la pace nel 1979. Papa Francesco si è riferito a lei come a un “esempio da imitare nella carità e nell’attenzione ai poveri”.