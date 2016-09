Le foto dell’arrivo dei migranti a Lesbo premiate al festival di Perpignan. Il fotografo greco Aris Messinis, dell’agenzia Afp, ha vinto il Visa d’Or nella categoria notizie al festival internazionale di fotogiornalismo della cittadina francese, per il suo lavoro sui migranti che sono sbarcati nel 2015 sull’isola di Lesbo, in Grecia. “Ho raccontato la loro lotta per una vita migliore”, ha detto Messinis ritirando il premio.