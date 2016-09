L’Unione europea stanzia 348 milioni di euro per i profughi siriani in Turchia. Bruxelles ha donato questi fondi al Programma alimentare mondiale (Pam) che li distribuirà ai siriani sfollati in Turchia. Il finanziamento fa parte dei 3 miliardi di euro stanziati dall’Unione per la Turchia e sarà consegnato ai profughi attraverso delle carte prepagate.