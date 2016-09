Si riunisce il direttivo della Banca centrale europea. È attesa un’estensione del quantitative easing da parte di Mario Draghi, ma l’azione della Bce dovrebbe essere piuttosto moderata in un momento in cui i mercati europei sono calmi. I rendimenti hanno raggiunto un minimo storico il 7 settembre, e le aziende incoraggiano la Banca centrale ad approvare misure di stimolo per poter vendere il loro debito.