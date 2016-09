L’Italia manderà in Libia militari e medici. Il 13 settembre il governo ha presentato un piano per la Libia alle commissioni esteri e difesa della camera e del senato: saranno inviati nel paese 200 paracadutisti della Folgore e cento tra medici e infermieri del policlinico militare Celio di Roma per aprire a Misurata un ospedale da campo con sale operatorie. L’operazione è in sostegno dell’esercito che sostiene il governo di unità nazionale riconosciuto dalla comunità internazionale.