Chi era Carlo Azeglio Ciampi

L’ex presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi è morto la mattina del 16 settembre in una clinica di Roma. Aveva 95 anni essendo nato a Livorno il 9 dicembre 1920.

Da giovane Ciampi è stato allievo del filosofo Guido Calogero. Si è laureato in lettere nel 1941 alla Scuola Normale di Pisa. In quello stesso anno ha ricevuto la chiamata alle armi ed è partito per l’Albania.

Dopo l’8 settembre del 1943 ha rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò e si è rifugiato in Abruzzo, riuscendo dopo alcuni mesi a riprendere servizio nell’esercito italiano. Nel 1946 si è laureato in giurisprudenza all’università di Pisa. Nello stesso anno ha sposato Franca Pilla. Dopo aver militato nel Partito d’azione, non ha più aderito ad alcun partito.