L’agenda della settimana

Martedì 20 settembre

Elezioni legislative in Giordania. Le consultazioni si tengono dopo che a maggio il re Abdullah II, che guida il regno hashemita, ha sciolto il parlamento nominando un premier ad interim. La Giordania, alle prese con la crisi economica e con quella dei profughi potrebbe essere spinta verso la democrazia dal voto dei giovani, la fascia più colpita dalla disoccupazione.

Mercoledì 21 settembre

La Commissione europea presenta la sua proposta sul diritto d’autore. Nel suo recente discorso sullo stato dell’unione, il presidente Jean-Claude Juncker ha ipotizzato nuove regole sul diritto d’autore che prevedono la possibilità per gli editori di chiedere soldi a chi rende disponibili su internet i loro articoli e obbliga i social network a collaborare con gli editori.

A Milano comincia la settimana della moda. Fino al 26 settembre sono previste 71 sfilate, 90 presentazioni, 31 eventi per un totale di 176 collezioni per la stagione primavera estate. Tra gli stilisti coinvolti ci sono Gucci, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Etro e DSquared2.

Giovedì 22 settembre

A Gerusalemme arriva la sentenza sull’adolescente palestinese Ahmed Manasra. È accusato di aver cercato di uccidere due israeliani con un coltello a ottobre nel quartiere di Pisgat Ze’ev, a Gerusalemme, ed è stato già condannato in primo grado. All’aggressione ha partecipato anche Hassan, il cugino di Ahmed, che è stato ucciso dalla polizia.

Sabato 24 settembre

Annuncio del risultato delle primarie per la leadership del Partito laburista nel Regno Unito. Nonostante sia stato sfiduciato dal partito a giugno, Jeremy Corbyn ha un ampio consenso tra gli iscritti ed è dato per favorito contro Owen Smith. Corbyn, 67 anni, è pacifista e socialdemocratico, mentre Owen Smith è più vicino alla linea dell’ex premier Tony Blair.

Domenica 25 settembre

Elezioni regionali nel Paese Basco e in Galizia, in Spagna. Gli elettori rinnoveranno i parlamenti delle due comunità autonome. Tutti i seggi, 75 per ogni parlamento, sono contesi. Nel Paese Basco il favorito è Íñigo Urkullu, del Partito nazionalista nasco, che cerca la rielezione e dovrà contrastare l’ascesa di Podemos, il partito più votato dai baschi alle elezioni nazionali di dicembre.

Referendum in Svizzera sull’economia verde, sulle pensioni e sui servizi segreti. Il referendum propone di aumentare a 67 anni l’età pensionabile, di diminuire la tutela della privacy in rete per favorire le indagini sul terrorismo e di ridurre la dipendenza del paese dal carbone per favorire le energie rinnovabili.

Lunedì 26 settembre

Primo dibattito tv negli Stati Uniti tra i candidati alle presidenziali Hillary Clinton e Donald Trump. Clinton nei giorni scorsi è stata al centro dell’attenzione a causa delle sue condizioni di salute dopo il malore durante la cerimonia per le vittime dell’11 settembre.

In Italia il consiglio dei ministri decide la data del referendum costituzionale. Gli elettori si esprimeranno sulla riforma della costituzione che porta il nome dell’attuale ministra Maria Elena Boschi. La riforma, tra le altre cose, propone di superare il bicameralismo perfetto che caratterizza l’assetto istituzionale italiano.

Firma ufficiale dell’accordo di pace tra il governo colombiano e le Farc a Cartagena. Il governo di Bogotá e la guerriglia delle Farc hanno già formato la commissione di applicazione, monitoraggio e verifica dell’accordo di pace firmato il 24 agosto, che è formata da tre rappresentanti per parte. Le Farc sono il più importante gruppo di guerriglieri del paese e combattono contro il governo da più di cinquant’anni.