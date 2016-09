Quattro operatori umanitari uccisi in un bombardamento vicino ad Aleppo. Si tratta di quattro siriani, infermieri e autisti di ambulanza, che lavoravano per un’ong francese, la Uossm, e operavano nelle zone controllate dai ribelli. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno accusato la Russia per il bombardamento del 19 settembre, nel quale sono stati colpiti, probabilmente per un errore, 31 convogli che trasportavano aiuti umanitari. Il raid ha causato la morte di circa venti civili. Mosca ha smentito il suo coinvolgimento.