Gli Stati Uniti sospendono i colloqui bilaterali con la Russia sulla tregua in Siria. Washington ha dichiarato che interromperà le negoziazioni sul cessate il fuoco in Siria e ha accusato Mosca di non rispettare gli impegni presi, impedendo l’arrivo degli aiuti umanitari in diverse città sotto assedio. L’annuncio statunitense arriva poche ore dopo la notizia della sospensione dell’accordo con gli Stati Uniti sullo smaltimento del plutonio. Mosca si è detta “dispiaciuta” per la decisione della Casa Bianca.