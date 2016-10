In Ungheria la campagna contro i migranti è fallita

Davanti al caldo applauso che ha accolto Viktor Orbán mentre saliva sul palco del centro culturale Balna di Budapest, si poteva presumere che per il primo ministro ungherese fosse stata una grande serata. Ma non era così.

L’invito rivolto da Orbán agli ungheresi di bocciare, attraverso un referendum, le quote di richiedenti asilo proposte dall’Unione europea è stato accolto dal 98 per cento dei votanti. Ma nonostante la combattiva campagna del governo l’affluenza è stata molto inferiore alla soglia del 50 per cento, necessaria per rendere il voto valido.

Nel suo discorso Orbán ha sorvolato su questo aspetto, scagliandosi contro Bruxelles e promettendo di inserire il risultato del voto nella costituzione ungherese. Un portavoce del governo ha dichiarato che il fatto di non aver ottenuto il sostegno sufficiente non ha alcuna valenza politica.

La verità è un’altra: il risultato del referendum è un fallimento monumentale. Per settimane il governo di Orbán ha ripetuto ai giornalisti che il referendum non era né una semplice procedura legale né una risposta agli avvenimenti attuali. Il premier diceva che la bocciatura della politica europea non sarebbe stata applicata solo alla decisione di ricollocamento già presa dall’Ue, in base alla quale l’Ungheria dovrebbe accogliere 1.300 richiedenti asilo attualmente ospitati in Italia e Grecia (i governi di Ungheria e Slovacchia hanno portato il piano europeo in tribunale).

Al contrario, il no secco che Orbán sperava di ottenere doveva fare parte della “controrivoluzione culturale” che il primo ministro ha promesso di portare in Europa, una rivoluzione in cui le idee liberali come l’apertura ai profughi dovrebbero essere sostituite dai concetti identitari di famiglia, comunità e cristianità, privando l’Unione del potere di costringere i paesi recalcitranti ad accogliere i profughi.