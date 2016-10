Il patrimonio artistico distrutto dal gruppo Stato islamico (Is) in Siria rivivrà in una mostra a Roma. Dal 7 ottobre all’11 dicembre il Colosseo ospiterà la mostra Rinascere dalle distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira, in cui saranno esposte le ricostruzioni in 3d del Toro di Nimrud, della sala dell’archivio di stato di Nimrud e del soffitto del Tempio di Bel a Palmira. Il progetto, curato da archeologi e storici dell’arte e finanziato dalla fondazione Terzo pilastro, vuole promuovere la protezione dei siti e dei monumenti storici durante la guerra e nelle catastrofi naturali.