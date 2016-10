La Samsung blocca la produzione e la vendita degli smartphone Galaxy Note 7. All’azienda sudcoreana non è bastato ritirare dal mercato mondiale i telefoni considerati difettosi, perché anche quelli che sono stati dati in sostituzione possono prendere fuoco. L’azienda ha invitato i clienti a non usare il telefono finché non sarà accertata la causa del malfunzionamento. Gli analisti di mercato prevedono un grave danno d’immagine per Samsung e un crollo nelle vendite dei suoi smartphone nei prossimi mesi.