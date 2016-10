Il cantautore statunitense Bob Dylan ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Nato il 24 maggio 1941 a Duluth, in Minnesota, Dylan ha 75 anni e ha pubblicato il suo primo album, Bob Dylan, nel 1962.

È considerato uno dei musicisti più importanti nella storia della musica rock e folk, e ha scritto alcune delle canzoni più note della storia della musica, da Like a rolling stone a The times they are a-changin’, da Desolation row a Hurricane.

L’accademia di Svezia gli ha assegnato il Nobel “per aver creato nuove espressioni poetiche attraverso la grande tradizione della canzone americana”.

I testi delle sue canzoni hanno accompagnato e segnato il passaggio da una musica folk tradizionale al moderno folk rock; ma hanno anche dato voce al movimento dei diritti civili negli Stati Uniti degli anni sessanta.