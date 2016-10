Si moltiplicano le accuse di molestie sessuali contro Donald Trump. In un articolo pubblicato sul New York Times due donne, Jessica Leeds e Rachel Crooks, hanno denunciato le molestie subite in passato dal milionario. Nel secondo dibattito televisivo con Hillary Clinton, la sua avversaria nella corsa alla Casa Bianca, Trump aveva dichiarato di essersi vantato di aver tenuto comportamenti sessualmente aggressivi verso le donne, ma che si trattava solo di “chiacchiere da spogliatoio”, non di molestie reali. Le testimonianze di Leeds e Crooks lo contraddicono.