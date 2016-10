Lo scrittore ed editore bangladese Ahmedur Rashid Chowdhury riceve il premio Pen Pinter. Condivide il premio con la scrittrice canadese Margaret Atwood. Il riconoscimento celebra l’impegno a favore della libertà d’espressione. Chowdury, noto come Tutul, ha fondato una rivista e una casa editrice che danno voce a scrittori e blogger progressisti. Molti suoi collaboratori sono stati uccisi negli attacchi contro gli attivisti laici dell’ultimo anno in Bangladesh. Anche Chowdury è stato aggredito con machete e armi da fuoco nel 2015, ma è sopravvissuto all’attacco e ora vive in Norvegia.