Cinquantacinque persone sono morte in tre attacchi a Baghdad. Un’autobomba è esplosa la mattina del 15 ottobre durante celebrazioni religiose sciite a nord della capitale irachena, uccidendo 41 persone e ferendone 33. Il gruppo jihadista Stato Islamico (Is) ha rivendicato l’attacco in un comunicato. Otto poliziotti e tre civili sono morti in altri due attacchi, sempre a nord di Baghdad. Gli attacchi sono avvenuti mentre le forze di sicurezza irachene si preparano a riconquistare la città settentrionale di Mosul, attualmente controllata dai jihadisti.