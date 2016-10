La Colombia estende il cessate il fuoco con le Farc. Il presidente Juan Manuel Santos, recentemente premiato con il Nobel per la pace, ha annunciato il 13 ottobre l’estensione del cessate il fuoco con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) fino al 31 dicembre. Dopo che i colombiani hanno respinto l’accordo di pace al referendum del 2 ottobre, è in corso un difficile negoziato a tre, tra il governo, le Farc e l’opposizione, per apportare delle modifiche all’intesa, in modo da poter evitare il ritorno al conflitto.