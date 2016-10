Edf deve fermare cinque reattori nucleari attivi in Francia. L’Autorité de sûreté nucléaire (Asn), l’ente francese che si occupa di controllare la sicurezza degli impianti di produzione di energia nucleare, ha ordinato all’azienda Edf di fermare altri cinque reattori dopo aver rilevato delle “anomalie” in quattro reattori già fermati. Un portavoce dell’Asn ha voluto rassicurare il pubblico specificando che non ci sono emergenze e che l’obiettivo è di rimetterli tutti in funzione entro la fine dell’anno. Ma i gravi problemi affrontati dalla Edf nelle ultime settimane finiranno per avere ripercussioni sui prezzi dell’energia.