Il Sudafrica vuole uscire dalla Corte penale internazionale. Pretoria ha ufficialmente presentato la domanda per uscire dalla giurisdizione della Corte penale internazionale (Cpi), la decisione era stata già annunciata un anno fa. Il Sudafrica era stato criticato per non aver arrestato durante una visita ufficiale Omar al Bashir, il presidente sudanese accusato dalla corte dell’Aja di genocidio e crimini di guerra.