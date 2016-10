In Florida Hillary Clinton deve conquistare il voto degli ispanici

Damaris Oller è arrivata negli Stati Uniti dalla Repubblica Dominicana nel 1974, ha lavorato duro, è sempre stata in regola e ha cresciuto due figli. Ma non è diventata una cittadina statunitense – non ne vedeva l’utilità – fino allo scorso aprile. “È stato a causa di quell’uomo”, spiega nel caffè El Jibarito di Kissimmee, nella Florida centrale, dove serve dei saporiti arrosti di maiale cotti a fuoco lento accompagnati da banane verdi e fagioli. “Ho paura che se Donald Trump diventasse presidente, mi caccerebbero dal paese”.

Per Hillary Clinton, Oller è l’elettrice ispanica ideale. Spaventata e disgustata dalla promessa di Trump di espellere undici milioni di persone senza documenti, e dalla sua retorica che descrive i messicani come stupratori e la lingua spagnola come antistatunitense, sostiene che voterà per la candidata democratica, come se da questa scelta dipendesse la sua vita: “Estoy con ella” (sto con lei). In più è anche un’abitante della Florida, il che fa di lei una delle più importanti elettrici degli Stati Uniti.

Più giovane e più democratica

La Florida è il principale swing state (stato in bilico), ha diritto a 29 “grandi elettori” delegati a eleggere il presidente e avrà quindi più possibilità di qualsiasi altro stato di determinare chi vincerà le elezioni dell’8 novembre prossimo. Alternando la loro scelta tra i democratici e i repubblicani, gli abitanti della Florida sono stati determinanti nelle ultime cinque elezioni. E se Clinton riuscirà a far sì che l’affluenza tra gli ispanici – dei quali solo il 25 per cento dice di sostenere Trump – sia alta, è probabile che sceglieranno lei.

Un tempo convinti repubblicani, gli ispanici della Florida stavano già diventando a grande maggioranza democratici, mano a mano che la comunità diventava più giovane e meno dominata dai conservatori di origine cubana, anche prima delle oscenità di Trump. Nel 2012 il 60 per cento di loro ha sostenuto Barack Obama, un fatto che ha permesso al presidente di conquistare lo stato con un margine inferiore all’1 per cento. Il successivo aumento della popolazione di origine ispanica, in parte causato da un arrivo in massa di portoricani giunti qui per la crisi economica della loro isola, dovrebbe permettere a Clinton di ottenere un analogo successo.

A quel punto diventerebbe probabilmente presidente. Perché se è vero che Clinton potrebbe vincere le elezioni anche perdendo in Florida (ammesso che vinca in uno o due altri importanti swing state come la Pennsylvania e la Virginia), Trump non si può permettere una sconfitta qui. Se perde la Florida, è probabile che sia fuori dei giochi.