Gli Stati Uniti hanno già cominciato a votare

Questi dati si riferiscono ai voti inviati per posta e alle votazioni ai seggi espressi in anticipo fino al 25 ottobre nei 35 stati dove sono disponibili dei dati. Catalist, una società di analisi dati che lavora con candidati, gruppi per la difesa dei diritti civili, universitari e centri di ricerca progressisti, confronta i dati con quelli passati, permettendo così un’analisi più precisa.

Anche se la data delle presidenziali statunitensi è l’8 novembre (il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, come stabilito dalla legge), più di 7,3 milioni di elettori si sono già espressi grazie al ricorso al voto anticipato. Negli Stati Uniti per votare bisogna essere registrati nelle liste elettorali e in molti stati si può dichiarare la propria affiliazione a un partito (repubblicano, democratico, indipendente o altro). Secondo un’analisi della Cnn dei voti anticipati, quest’anno il Partito democratico ha già ottenuto in North Carolina, Nevada e Arizona un risultato migliore rispetto alle due settimane precedenti le elezioni del 2012.

Arizona Qui i democratici registrati hanno votato più dei repubblicani registrati. Sono in vantaggio di 4.116 voti, un netto miglioramento rispetto alla posizione in cui si trovavano due settimane prima delle elezioni nel 2012, quando erano in svantaggio di 21.179 voti. Due terzi degli elettori dell’Arizona hanno votato prima rispetto all’Election day del 2012, rendendo l’esito di questo voto anticipato fondamentale per Hillary Clinton e Trump.

Colorado

Queste sono le prime elezioni dove tutti gli abitanti registrati del Colorado possono votare per posta. Le operazioni di voto sono cominciate il 24 ottobre e i democratici hanno aumentato il loro vantaggio sui repubblicani. I democratici hanno espresso oltre diecimila voti in più rispetto ai repubblicani. Potrebbe trattarsi di un’ottima notizia per Clinton poiché, a questo punto dell’elezione 2012, i repubblicani erano in vantaggio di circa 7.600 voti.

Georgia

Sono oltre 583mila le persone che hanno già votato in Georgia, il che rappresenta un aumento del 40 per cento dell’affluenza rispetto al 2012. Gli elettori non sono registrati in base al partito in Georgia, e quindi non sono disponibili dati relativi all’affiliazione dei primi elettori. Nel 2012 metà degli elettori dello stato aveva votato in anticipo.

Florida

Qui i repubblicani sembrano in vantaggio, ma con un margine ridotto. Attualmente hanno un vantaggio di 18.120 voti, una cifra minima rispetto a quella di 113.222 che avevano a questo punto nel 2008. Lo staff della campagna di Clinton ha concentrato i suoi sforzi nel tentativo d’iscrivere gli ispanici nelle liste elettorali dello stato, ed è probabile che la cosa stia dando i suoi frutti. Gli ispanici rappresentato finora circa il 12 per cento degli elettori anticipati, rispetto all’8 per cento nel 2008. Inoltre quest’anno la percentuale di elettori bianchi è scesa dall’82 per cento nel 2008 ad appena il 77 per cento. Dopo l’apertura delle urne, a Miami-Dade Country sono state segnalate lunghe file, alcune di oltre novanta minuti.

Iowa

L’Iowa, dove nel 2012 il 43 per cento degli elettori ha votato in anticipo, continua a portare buone notizie a Trump. I democratici sono in vantaggio sui repubblicani nell’ultimo conteggio dei voti anticipati, ma il loro margine è più esiguo di quanto fosse a questo punto nel 2012, intorno ai 7.200 voti. Questo divario è meno ampio di quanto non fosse la settimana scorsa ma i democratici avranno bisogno d’intensificare i loro sforzi in Iowa se vogliono conservare lo stato.