Sciopero dei piloti Lufthansa, cancellati 876 voli. Il 23 novembre il sindacato dei piloti della compagnia aerea tedesca sciopera per chiedere un aumento del salario. I voli intercontinentali cancellati sono 51 e gli effetti riguardano in totale circa centomila passeggeri. Lo sciopero non riguarda piloti di altre compagnie di proprietà della Lufthansa, come Eurowings, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines.